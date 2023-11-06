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6 ноября, источник: Прецедент

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство медресе

Городские власти разрешили построить в Кировском районе Новосибирска мусульманское учебное заведение второй ступени — медресе. Ранее подобных учреждений в Сибири не было.

Разрешение на строительство изначально было предоставлено местной мусульманской религиозной организации «Соборная мечеть» еще в 2017 году, однако, поскольку его срок в очередной раз истек, мэрия пролонгировала действие документа до 31 декабря 2024 года.

Согласно документации муниципалитета, под возведение объекта на улице Мира в Кировском районе города выделен земельный участок площадью 13152 квадратных метра. Площадь самого здания медресе составит 6380 «квадратов».

Для справки, медресе выполняют функции средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии. В России таких заведений немного: в Москве, Казани, Уфе, Грозном, Махачкале. За Уралом же их раньше не было. Правда, о строительстве мусульманской школы в Новосибирске с учебными классами и общежитием было объявлено еще 6 лет назад, но работы на площадке так пока и не стартовали. Тем не менее, муниципалитет вновь выдал разрешение на строительство.

Иван ЛУДНОВ.

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