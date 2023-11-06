Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство медресе

Разрешение на строительство изначально было предоставлено местной мусульманской религиозной организации «Соборная мечеть» еще в 2017 году, однако, поскольку его срок в очередной раз истек, мэрия пролонгировала действие документа до 31 декабря 2024 года.
Согласно документации муниципалитета, под возведение объекта на улице Мира в Кировском районе города выделен земельный участок площадью 13152 квадратных метра. Площадь самого здания медресе составит 6380 «квадратов».
Для справки, медресе выполняют функции средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии. В России таких заведений немного: в Москве, Казани, Уфе, Грозном, Махачкале. За Уралом же их раньше не было. Правда, о строительстве мусульманской школы в Новосибирске с учебными классами и общежитием было объявлено еще 6 лет назад, но работы на площадке так пока и не стартовали. Тем не менее, муниципалитет вновь выдал разрешение на строительство.