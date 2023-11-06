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6 ноября, источник: Om1.ru

Тепло возвращается в Новосибирск на этой неделе

К концу недели можно ждать плюсовую температуру.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°

В Новосибирске в пятницу, 10 ноября, по данным с сайта Гидрометцентра России, ожидается потепление воздуха до +1 градуса. На следующий день, 11 ноября, синоптики прогнозируют тепло до двух градусов. Самый тёплый день должен выпасть на воскресенье — в этот день синоптики ожидают +3 градуса.

Ночью повышение температуры воздуха до положительных значений синоптики не прогнозируют. Самая тёплая ночь должна прийти в Новосибирск с субботы на воскресенье. В эту ночь, по прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха составит −1.

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