6 ноября, источник: Om1.ru
Тепло возвращается в Новосибирск на этой неделе
К концу недели можно ждать плюсовую температуру.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Новосибирске в пятницу, 10 ноября, по данным с сайта Гидрометцентра России, ожидается потепление воздуха до +1 градуса. На следующий день, 11 ноября, синоптики прогнозируют тепло до двух градусов. Самый тёплый день должен выпасть на воскресенье — в этот день синоптики ожидают +3 градуса.
Ночью повышение температуры воздуха до положительных значений синоптики не прогнозируют. Самая тёплая ночь должна прийти в Новосибирск с субботы на воскресенье. В эту ночь, по прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха составит −1.