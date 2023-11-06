6 ноября, источник: Комсомольская правда
Фуникулер в Нижегородском кремле откроют в 2024 году
На этой неделе начались тестовые испытания элеватора.
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О том, что в Нижнем Новгороде планируют воссоздать исторический фуникулер в кремле, стало известно в 2019 году. С тех пор сроки реализации проекта не раз переносились. Однако теперь работы вышли на финишную прямую — на днях начались тестовые испытания фуникулера. А в следующем году его планируют открыть для посетителей.
Построен к выставке
История первого фуникулера в Нижегородском кремле тесно связана с проведением знаменитой Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года. Именно тогда «Финляндской компанией лёгкого пароходства» петербургского предпринимателя фон Гартмана в Нижнем Новгороде было построено сразу два элеватора — Похвалинский и Кремлевский. Прямо накануне выставки в городе запустили пробное движение по линиям электрического трамвая и обоих фуникулеров.
В те годы фуникулер работал за счет силы тяжести. В каждом вагоне были установлены емкости для воды. Бак вагона, находящегося на верхней станции наполняли водой, одновременно опорожняя бак вагона, стоящего на нижней станции. Верхний вагон становился тяжелее и, под силой тяжести, при помощи переброшенного через блоки каната поднимал нижний вагон.
Однако просуществовал фуникулер недолго. Сначала его работу прервала революция — уже в 1918 году в городе встали и трамваи, и фуникулеры. Вновь движение было запущено только в 1923 году. Однако спустя три года необходимость в фуникулере полностью отпала — были проложены трамвайные пути вдоль Зеленского съезда и Лыковой дамбы. Они соединили разрозненные линии, образовав городское кольцо.
С тех пор в городе неоднократно предпринимались попытки воссоздать старинный фуникулер. Однако дальше проектов дело не шло. И только в 2020 году за дело взялись всерьез.
Возрождение из небытия
Прежде чем приступить к строительству, пришлось немало потрудиться со склоном. Инженерные изыскания показали, что на участке между Тайницкой и Ивановской башнями Нижегородского кремля выявлены оползневоопасные процессы. В связи с этим было решено провести дополнительные геологические изыскания. Эти обстоятельства повлияли на срок разработки проекта и календарного графика реализации проекта в целом. Отразились они и на стоимости работ.
— С точки зрения безопасности было принято решение по укреплению прилегающих склонов, чтобы обеспечить гарантию отсутствия аварийных оползней, — рассказали в управлении делами правительства Нижегородской области. — На части склона, на котором произошел оползень, проводятся работы по укреплению, их планируется завершить в декабре 2023 года, а в следующем году выполнить благоустройство. Стоимость противооползневых работ составляет 148, 9 миллионов рублей. Общая стоимость работ по строительству фуникулера пока оценивается в 1, 358 миллиарда рублей. Сейчас проектно-сметная документация проходит корректировку в государственной экспертизе, по итогам которой будет определена окончательная стоимость работ.
В настоящее время работы по воссозданию исторического фуникулера в Нижегородском кремле вышли на завершающий этап. На данный момент выполнено уже 95% работ. Уже в этом году его планируется полностью достроить, а во втором квартале 2024 года — открыть для посетителей. Сейчас проводятся технические испытания фуникулера.
КСТАТИ.
Водонапорная башня, сохранившаяся от конструкции исторического элеватора в Нижегородском кремле, станет музейным объектом. При проектировании верхней станции фуникулёра архитекторы учли эту находку археологов и грамотно вписали её в пространство станции. Часть исторического фуникулёра накроют прозрачным экраном и сделают элементом экспозиции. Помимо водонапорной башни, в процессе археологических раскопок на территории кремля нашли следы городской застройки 16−18 веков под слоем 19 века, украшения и посуды 16−17 веков, серебряные монеты, различные артефакты времён Золотой Орды.