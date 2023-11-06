6 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Дожди и туманы прогнозируются в Беларуси 7 ноября
Согласно долгосрочному прогнозу, на этой неделе сохранится умеренно теплая для начала ноября погода.
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют в ближайшую неделю в Беларуси дожди, туманы и порывистый ветер, сообщает Белгидромет.
«7 ноября на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, погода будет облачной, с прояснениями», — сообщили синоптики.
По их словам, в дневные часы максимальная температура воздуха в стране будет около 11−13 градусов тепла в зависимости от региона. Ночью в северо-восточных регионах будет не более 3 градусов тепла, в юго-западных и центральных районах — до 9 градусов.
По прогнозам синоптиков, во вторник в Беларуси ожидается умеренный юго-западный ветер, временами — с порывами.
Согласно долгосрочному прогнозу, на этой неделе сохранится умеренно теплая для начала ноября погода.
В среду, 8 ноября, в дневные часы ожидается 7−9 тепла, в четверг, 9 ноября, возможно незначительное понижение температурного фона — днем будет 6−8 градусов. Но ветер прогнозируется южный.
В пятницу, 10 ноября, днем ожидается не более 6−8 градусов тепла, в выходные, 11 и 12 ноября, максимальная температура днем будут колебаться в пределах 5−7 градусов. Синоптики предупредили, что в эти дни ожидается слабый туман и кратковременный дождь.