6 ноября, источник: МК.RU Хабаровск
«Амур» вернулся в Хабаровск и тут же проиграл «Локомотиву»
Матч завершился с разгромным счетом 1:4 в пользу ярославской команды.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ярославский «Локомотив» — это уверенное место в пятерке лучших на Западе. Команда агрессивная и в то же время умеет играть по счету, техничная, быстрая и очень опасная. Однако в последнее время «Локо» немного подустал. Такие спады неизбежны при агрессивном хоккее. Ярославцы прилетели в Хабаровск после двух поражений от московского и минского «Динамо». И до этого тоже были поражения. И даже несмотря на тяжелый перелет, прибыли они с явным намерением побеждать.
«Амур» только-только вернулся в Хабаровск из хоть и короткого, но очень непростого выезда. Проигрыш «Салавату Юлаеву» и трудовая победа в Сочи над «Сочи» отняли достаточно много сил. Четырехдневный перерыв должен был помочь их восстановить. У «Амура» по-прежнему проблема с травмированными, что сильно снижает глубину состава. Тем более, что не играют хоккеисты, которые по идее должны быть лидерами на льду. Вот такое невезение. Сегодня в состав вернулся Яков Рылов, а место в воротах снова занял Игорь Бобков.
Ярославцы начали очень активно. «Амур» проснулся только к концу периода и стал ощутимо поддавливать. Тем не менее, на 18 минуте Александр Полунин забрасывает первую шайбу в этом матче. «Амур» активно пытается отыграться и даже зарабатывает большинство, но реализовать его не выходит. Второй период хабаровчане начали в большинстве, но нескольких секунд не хватило чтобы его реализовать. В целом второй игровой отрезок обошелся без голов. По общим впечатлениям гости смотрелись увереннее и больше чем в два раза перебросали хозяев.
Третий период должен был стать для «Амура» решающим. Но начался с удаления Евгения Грачева за выброс шайбы, а после того, как хабаровская команда отоборонялась в меньшинстве, «Локомотив» забил еще одну шайбу. Две — не приговор, но инициативой на площадке прочно завладели гости. Итог — третья шайба в ворота Игоря Бобкова всего через две с половиной минуты после второго гола. Три — это уже серьезно, тем более что идет третий период и времени отыграться может не хватить.
Тем не менее, на 48 минуте «Амур» получает второе большинство в игре и уже через семь секунд конвертирует его в гол. Отличился Егор Коршков. Было еще одно удаление у «Локомотива», но тут забить не удалось. Ближе всего к голу был Кэмерон Ли. А вот гости, получив очередное большинство забивают четвертую и, как оказалось. победную шайбу «Амуру». Итоговый счет матча — 1:4 в пользу команды из Ярославля.
«Не особо наша игра понравилась. Понравилась больше игра соперника. Хотел бы отметить — очень дисциплинированная команда. Играет четко по тренерскому заданию, выполняет — от и до. У нас с этим есть небольшие проблемы. и корень зла я вижу именно в этом. Задание было дано — атаковать в зоне соперника с любой позиции мы ее частенько разыгрывали и то, что мы хотели увидеть с тренерским штабом, мы не увидели. В обороне достаточно много ошибок было. Ну и результат говорит сам за себя. Может быть, повлияло что за 32 дня у команды не было ни одного полноценного выходного. Завтра будет выходной день. Я просто не имею права доставать из парней жилы», — отметил на послематчевой пресс-конференции Андрей Мартемьянов, главный тренер ХК «Амур».
Игорь Никитин, наставник «Локомотива», отметил, что все три периода его команде пришлось работать и выкладываться, чтобы добиться результата, так что победой он доволен.
Следующую игру «Амур» снова проведет дома и на этот раз его ждут два спаренных матча против «Автомобилиста». Напомним, что в Екатеринбурге хабаровчанам удалось взять верх над «Авто» и приедут они с намереньем взять реванш. Матчи пройдут в четверг 9 и в пятницу 10 ноября.