Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, источник: Нижегородская правда

Первая новогодняя елка появилась на Бору

Борчане сетуют, что праздничное дерево установили слишком рано.

Источник: Твой Бор - Город Бор — ВКонтакте

Первую новогоднюю ель заметили на Бору. Она появилась на улицах города 4 ноября, сообщают очевидцы в соцсетях.

Однако борчане такую новость не оценили, посетовав, что праздничное дерево установили слишком рано.

«Ерундой занимаются. Скоро елки будут стоять круглый год», — высказалась Галина В.

«Вот зачем так рано? К новому году уже и глаз не радует, и мозг воспринимает как обыденность. Куда спешим?» — написала Светлана Т.

При этом некоторые подчеркнули, что елка на фоне зеленой травы выглядит совсем не по-праздничному.

«А где снег?» — спрашивает Слава М.

«Не рано? Так нелепо смотрится в +5 и без снега… С каждым годом ёлка все меньше и меньше», — отметила Виктория Л.

«И стоять будет по всей видимости до марта», — предположил Сергей У.

В Нижнем Новгороде пока новогодних елей не заметили. Однако многие магазины уже выставил праздничные украшения к Новому году на продажу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижний Новгород украсят иллюминацией к Новому году за 41 млн рублей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Подведены итоги XXX фестиваля «Новые имена» в Нижнем Новгороде
Подведены рекордные итоги работы агропромышленного комплекса Нижегородской
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта