6 ноября, источник: Нижегородская правда
Первая новогодняя елка появилась на Бору
Борчане сетуют, что праздничное дерево установили слишком рано.
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Первую новогоднюю ель заметили на Бору. Она появилась на улицах города 4 ноября, сообщают очевидцы в соцсетях.
Однако борчане такую новость не оценили, посетовав, что праздничное дерево установили слишком рано.
«Ерундой занимаются. Скоро елки будут стоять круглый год», — высказалась Галина В.
«Вот зачем так рано? К новому году уже и глаз не радует, и мозг воспринимает как обыденность. Куда спешим?» — написала Светлана Т.
При этом некоторые подчеркнули, что елка на фоне зеленой травы выглядит совсем не по-праздничному.
«А где снег?» — спрашивает Слава М.
«Не рано? Так нелепо смотрится в +5 и без снега… С каждым годом ёлка все меньше и меньше», — отметила Виктория Л.
«И стоять будет по всей видимости до марта», — предположил Сергей У.
В Нижнем Новгороде пока новогодних елей не заметили. Однако многие магазины уже выставил праздничные украшения к Новому году на продажу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижний Новгород украсят иллюминацией к Новому году за 41 млн рублей.