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6 ноября, источник: Коммерсантъ

В центре Екатеринбурга 3 декабря перекроют дороги из-за полумарафона

В Екатеринбурге 3 декабря перекроют движение и запретят продавать алкоголь в центре города. Как сообщили в городской администрации, ограничения связаны с проведением восьмого зимнего полумарафона «Европа — Азия».

ГИБДД прекратит движение и запретит парковку для всех видов транспорта с 9:00 до 13:00 по улицам:

по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;

по улице 8 Марта, от Бориса Ельцина до Ленина;

по набережной Рабочей Молодежи, от 8 Марта до Ленина;

по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской;

по улице Дзержинского, от Царской до Горького.

Купить алкоголь нельзя будет в торговых точках, расположенных улице Бориса Ельцина, от ул. Челюскинцев до ул. 8 Марта. Ограничения на продажу спиртного продлятся с 08:00 до 15:00. Для спортсменов и болельщиков на площади Дзержинского и на улицах по маршруту забега установят мобильные туалеты и контейнеры для сбора мусора.

Напомним, Марафон «Европа—Азия» проводится в Екатеринбурге с 2015 года. В марафоне, который прошел этим летом, участвовало почти 5 тыс. человек.

Виталий Красиков.

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