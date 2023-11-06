Шаманизм по-ташкентски: соль под дверью от порчи и сглаза

Вопрос не только в поведении соседей, но и в том, как относиться к таким странным поступкам, учитывая, что на дворе 21 век, а законы физики, химии, психологии и остальных наук, объясняющих суеверные чудеса, доступны в Google.
«Как относиться к странным соседям, которые совершают неадекватные поступки? Живу на Ц-4, появились новые соседи: молодая женщина, муж и двое детей. Меня беспокоит психическое состояние женщины, так как несмотря на камеры, она проводит какие-то ритуалы, что-то сыпет у дверей. Что делать в данной ситуации? Как реагировать? Что-то говорить боюсь, т. к. она агрессивная», — пишет участница сообщества Потребитель.уз.
Что думают среднестатистические горожане о людях, рассыпающих соль возле своей двери, читающих заговоры и проводящих некие магические ритуалы?
Многие признались, что делают то же самое, либо не осуждают, когда подобный ритуал проводят соседи. По их словам, соль под дверью нужна, дабы отвести порчу и сглаз от своего дома.
Адекватных реакций тоже много. Смысл их сводится к следующему: если в головах современных граждан прочно засели мысли об эффективности старинных ритуалов, и, если кому-то нравится рассыпать соль под дверью, чтобы защитить свой дом от неведомых «врагов», то это его личное дело, никак не касающееся окружающих.
«Ну посыпала что-то у своей двери, ну причитает о чем-то, вас как это беспокоит? Лучше соль или сахар под дверьми у соседей, чем вонючие пакеты с мусором или клопы, бегущие от соседей к вам. У каждого свои тараканы в голове», — отметила одна из пользовательниц.
«С вашей соседкой все нормально… Вам следует ее оставить в покое. У вас прекрасная жизнь, замечательные друзья. Живите своей жизнью», — пишет другая узбекистанка.