6 ноября, источник: АиФ Кузбасc
В Новокузнецке вынесли приговор мужчине за нападение на пенсионерку
Осуждённый напал на 74-летнюю женщину и ограбил её.
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Центральный районный суд города Новокузнецка вынес приговор 34-летнему неоднократно судимому мужчине, обвиняемому в преступлениях: кража — ст. 158 УК РФ и грабёж — ч. 2 ст. 161 УК РФ.
Следствием и судом установлено, что на улице обвиняемый напал на 74-летнюю пенсионерку. Он схватил её за сумку, женщина оказала сопротивление. Тогда мужчина протащил её по асфальту, пока не сумел вырвать сумку с деньгами и банковской картой. И скрылся. После этого он расплачивался этой картой в нескольких магазинах.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима.