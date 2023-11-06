Стала известна полная программа Парада Памяти на 7 ноября

Мероприятия стартуют в музее Боевой славы «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве» в МБОУ «Лицей “Технический” им. С. П. Королева» в Самаре (ул. Рабочая, 19), где состоится встреча почетных гостей и участников Парада Памяти с ветеранами и представителями ветеранских общественных организаций, участниками специальной военной операции. Начало мероприятия — в 9:30.
В 11:00 в Доме Офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, 7) состоится торжественная церемония открытия памятной доски дирижеру военного оркестра парада 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве (Самаре) и 24 июня 1945 г. на Параде Победителей на Красной площади в Москве, инспектору военных оркестров РККА, педагогу, композитору, родоначальнику военно-оркестровой службы страны, автору военных маршей, генерал-майору С. А. Чернецкому. В открытии примут участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин. Также в открытии доски примет участие Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, основателем и художественным руководителем которого являлся Семен Чернецкий.
В 11:30 на площади имени Куйбышева пройдет торжественная церемония открытия Всероссийской фотовыставки «Герои и подвиги» Российского военно-исторического общества, рассказывающей о героях Советского Союза и Российской Федерации, участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции, включая жителей Самарской области.
В 11:45 состоится церемония возложения цветов к памятному знаку «Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве». В церемонии примут участие представители 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, силовых ведомств, ветеранских общественных организаций, законодательной и исполнительной власти, руководители промышленных предприятий, образовательных учреждений, почетные гости из регионов РФ.
Главным событием 7 ноября в 12:00 станет Парад Памяти — парадное прохождение по площади имени Куйбышева 125 парадных расчетов подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов из всех регионов Приволжского федерального округа, а также Республики Дагестан и Донецкой Народной Республики. В рамках парада состоится конкурс лучших парадных расчетов регионов Российской Федерации.
Вход на мероприятие свободный. Высококачественную трансляцию парада осуществят творческая бригада и передвижная телевизионная станция ГТРК «Самара». Парад с площади имени Куйбышева можно смотреть в прямом эфире 7 ноября в 12:00 на федеральной мультимедийной платформе «Смотрим»; на телеканалах «Россия-24» и «Самара-24»; на страницах ГТРК «Самара» видеохостингов YouTube и RuTube и социальных сетей VK и OK; в Telegram-канале ГТРК «Самара»; на сайте tvsamara.ru, а также на ресурсах правительства и ведущих средств массовой информации Самарской области.
В 14:00 в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» (ТЦ «ГудОК», ул. Красноармейская, 131) состоится Всероссийская молодежная акция «Наши Семейные книги памяти».
В 15:00 в Доме Офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, 7) состоится церемония торжественного награждения лучших парадных расчетов регионов Российской Федерации и победителей специальных патриотических конкурсов в рамках проекта «Парад Памяти». В торжественном награждении примут участие заместитель председателя правительства Самарской области, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области, председатель организационного комитета Международного патриотического проекта «Парад Памяти» Александр Фетисов, представители Союза генералов Самары.
В 18:00 в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича (пл. Куйбышева, 1) состоится Концерт Центрального оркестра Министерства обороны РФ.