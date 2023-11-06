6 ноября, источник: АГН «Москва»
Собянин: Более 750 новых деревьев высадят до конца года в Москве
Более 750 новых деревьев высадят до конца 2023 года в Москве. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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«Озеленение — завершающий и обязательный этап всех проектов благоустройства. В этом году высадим больше 750 новых деревьев. Они украсят пространства около Марьинских прудов-регуляторов, Воробьевскую набережную и Аллею славы звезд зимних Олимпийских игр, Южный речной вокзал, территории Дворца пионеров на ул. Косыгина, парка имени 40-летия ВЛКСМ и Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево. Больше всего деревьев — почти 200 — появится на участке Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта», — написал мэр.
Он добавил, что в центральном административном округе (ЦАО) из-за плотной застройки меньше возможностей для высадки, но и там — в студенческом квартале «Бауманки» и на Цветном бульваре — высадят новые липы и серебристый клен.
«Предпочтение отдается породам, устойчивым к городским условиям. Это, как правило, липы, рябины, клены, декоративные яблони, красные дубы и березы. Там, где нет сильного ветра, приживаются хвойные», — заключил Сергей Собянин.