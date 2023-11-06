6 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В несколько детских садов Кишинева дали тепло: какова ситуация в остальных?
Администрации нескольких образовательных учреждений столицы подали заявки на подключение отопления.
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Администрации нескольких образовательных учреждений столицы подали заявки на подключение отопления. Несмотря на это, городские власти пока не подписали соответствующее постановление, поскольку термометры все еще показывают достаточно высокие температуры воздуха.
«Мы еще не подписали положение о подключении теплового агента по городу, поскольку средняя температура на дворе по-прежнему не достигает той отметки, которая предусмотрена для подключения всего города, поэтому мы договорились, что в индивидуальном порядке каждое учреждение, которое считает необходимым подключиться к отоплению, должно отправить соответствующий запрос», — пояснил вице-мэр столицы Илья Чебан.
В настоящее время в столице к подаче тепла подключены несколько детских садов.
«С 3 ноября мы подключили к подаче тепла 59 дошкольных образовательных учреждений. На Чеканах — 18 из 18, Центр — 23 из 23, Буюканы — 18 из 24, и на сегодняшний день к теплоносителю продолжают подключаться 6 учреждений сектора Буюканы, 19 учреждений на Ботанике и 15 учреждений на Рышкановке. В учреждениях начального и среднего образования, в которых также есть группы детских садов, тепло подадут одновременно с учебными заведениями», — сообщила заместитель руководителя Главного управления образования, молодежи и спорта Виорика Негрей.
По ее словам, 6 ноября, в течение дня, все дошкольные образовательные учреждения, потребители Termoelectrica, будут подключены к тепловому агенту.
Источник: rupor.md.