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6 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В Молдову за неделю не впустили 158 иностранцев — данные Погранполиции

В Молдову за неделю не впустили более 150 иностранных граждан.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции Молдовы за период с 30 октября по 5 ноября 2023 года выписали штрафы на сумму 235 800 леев, сообщили в ведомстве.

За указанный период, по данным Погранполиции, запрет на въезд в Молдову получили 158 иностранных граждан (на 10 меньше, чем неделей ранее), в республику не было допущено 53 транспортных средства (на единицу больше, чем с 23 по 29 октября).

Границу с Молдовой за неделю пересекли 358 977 человек, через КПП проехало 90 436 транспортных средств.

Самой «активной» остается граница с Румынией, на нее приходится 56% от общего числа пересечений. Около 30% пересечений зафиксировано в пунктах пропуска, расположенных на молдавско-украинской границе, 14% приходится на воздушную границу.

Наиболее загруженными за указанный период были КПП Леушены, Кишиневский международный аэропорт, Скуляны, Атаки, Джурджулешты-Галац, Паланка и Кагул.

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