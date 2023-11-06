6 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Спецборт «Белавиа» из Израиля приземлился в Минске
Компания «Белавиа» организовала эвакуационный рейс из Тель-Авива для белорусских граждан.
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Boeing 737−800, на борту которого находятся пожелавшие покинуть Израиль белорусские граждане, приземлился в Национальном аэропорту Минск, сообщает корреспондент Sputnik.
Как сообщил ранее Sputnik посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев, на борту оказалось 117 граждан Беларуси: 108 взрослых и девять детей в возрасте до двух лет.
Он также отмечал, что рейс выполнялся усиленным экипажем, в состав которого вошли три опытных пилота, бортпроводники и авиационные техники.
Boeing 737−800 «Белавиа» вылетел в 11:44 из аэропорта «Бен-Гурион».
Как передает корреспондент Sputnik, встречающие в аэропорту высказали слова благодарности в адрес посольства Беларуси в Израиле и «Белавиа» за то, что они на фоне санкций смогли организовать гуманитарный рейс и вывезти граждан Беларуси.
До этого сообщалось, что Минск получил разрешение на организацию эвакуационного рейса в Израиль, однако санкции США в отношении авиакомпании «Белавиа» препятствуют его выполнению. В МИД поясняли, что будут работать над решением этого вопроса.
В скором времени белорусское посольство в Тель-Авиве сообщило, что на 6 ноября для граждан Беларуси, желающих покинуть Израиль, планируется прямой рейс «Белавиа». Там предупредили, что гуманитарный рейс будет выполнен на коммерческой основе и он предназначен только для граждан республики. Подчеркивалось, что спецрейс будет единственным.