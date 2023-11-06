6 ноября, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Как избежать выгорания на работе
Психолог назвала два способа, которые помогут снизить риск профессионального выгорания.
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Профессиональное выгорание — это эмоциональное, физическое и психологическое истощение, связанное с хроническим стрессом на работе. Если долго находиться в таком состоянии, не принимая никаких мер, это может привести к целому ряду заболеваний, рассказала радио Sputnik кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева.
«Снижение мотивации, раздражение при общении с коллегами и клиентами, синдром хронической усталости — все это может свидетельствовать о профессиональном выгорании. Если долго это игнорировать, скорее всего, выгорание скажется на состоянии здоровья. Психосоматические проблемы могут перейти в болезни. В первую очередь могут возникнуть сердечно-сосудистые патологии, желудочно-кишечные расстройства, может снизиться иммунитет, что, в свою очередь, может привести к вирусным заболеваниям. Таким образом тело нам показывает, что есть проблема, которую надо решать», — объяснила специалист.
По ее словам, снизить риск выгорания поможет профилактика.
«Для профилактики выгорания нужно следовать двум векторам. Первый из них связан с полноценным отдыхом и физическим восстановлением. То есть человеку нужно не меньше семи-восьми часов сна в сутки, отдых от работы, нормальное питание и различные активности на свежем воздухе — спорт, прогулки. Второе — это работа со специалистом», — перечислила Минаева.
В заключение она добавила, что психолог может помочь человеку изменить личное, эмоциональное отношение к работе, к коллегам и к деловым задачам, и, тем самым, помочь избежать выгорания.