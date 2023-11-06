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6 ноября, источник: МК.RU Волгоград

Не есть хлеб и не веселиться: что запрещено делать 7 ноября, на Дедовские плачи

В это время верующие христиане чтут великомученика Димитрия Солунского, небесного покровителя Дмитрия Донского.

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Народное название связано с битвой, в которой погибло много воинов.

В Куликовской битве 1380 года погибло множество людей. В то время не было семьи, которая не оплакивала бы своего павшего. Считается, что даже природа в этот день плачет — дождями или снегом.

В результате люди стали вместе с природой устраивать ритуальные Дедовские плачи, в которых вспоминают своих умерших. Люди ходили на погосты, приводили в порядок могилы, а в церквях ставили за них свечи. Вечером дома было принято накрыть щедрый стол.

В этот день нужно было помочь всем обездоленным и одиноким, что раньше делали целой деревней. Обмануть в такое время вдову или сироту — смертный грех.

Что категорически запрещено делать 7 ноября.

Нельзя лениться и проводить время пассивно. Желательно составить план и четко выполнять его весь день.

В Дедовские плачи не рекомендовали есть хлеб, иначе год выдастся очень тяжелым.

Строго запрещено поминать умерших плохим словом. Нельзя ради поминания приносить в храм мясо или спиртное.

Запрещено веселиться, но и предаваться скорби не стоит. Нужно искренне помолиться за душу усопшего — это главная помощь живых для мертвых.

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