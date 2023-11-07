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08:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Порядок остановок у метро «Кировский завод» изменится в Петербурге

Изменения вступят в силу с 7 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Порядок остановок общественного транспорта у станции петербургского метрополитена «Кировский завод» на проспекте Стачек изменится с 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Так, на первой остановке по ходу движения к центру города, которая находится дальше всего от вестибюля городской подземки, будут останавливаться автобусы № 2 и 66, а также троллейбус № 20. Весь транспорт следует по проспекту Стачек в сторону станции метро «Нарвская».

— На второй остановке по ходу движения будут останавливаться автобусы № 72, 11 и 244, а также троллейбусы № 41 и 48. Транспорт следует на улицу Васи Алексеева.

говорится в сообщении

А на последней, третьей остановке, будет тормозить автобус № 546. Там он только высаживает, но не забирает пассажиров, так как эта остановка для него конечная.

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