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21:57 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии удивилась особенности россиян

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT заявила, что россияне более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии.

Источник: РИА "Новости"

«Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка — и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам», — отметила она.

Она заметила, что чувствует себя в Санкт-Петербурге как дома и сейчас занимается изучением русского языка.

Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017—2019 годах, является руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.

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