«Счастливы, что дома». Прилетевшие спецрейсом из Тель-Авива — об эмоциях после приземления в Минске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прилетевших 6 ноября из Израиля пассажиров спецрейса «Белавиа» в Национальном аэропорту Минск встречали не только родные и близкие, но и корреспонденты. Граждане Беларуси поделились с журналистами первыми эмоциями после приземления на родной земле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спецрейс «Белавиа» с эвакуируемыми из Израиля гражданами Беларуси приземлился в Минске
Одна их пассажирок, которая прилетела в Минск с ребенком, призналась, что в Израиле было страшно, «потому что бомбят, самолеты летают военные, слышны взрывы». Она поблагодарила белорусское посольство в Израиле за то, что «пошли им навстречу и сделали документы, чтобы мы могли попасть на этот рейс».
«Мы счастливы. До этого пытались лететь, брали три билета разных компаний, но все отменяли. И только “Белавиа” помогла нам вернуться на родину», — подчеркнула вторая пассажирка.
Еще одна гражданка Беларуси рассказала о ситуации в Израиле. По ее словам, больше всего обстрелам подвергается юг и центр страны.
Один из мужчин выразил большую благодарность лично Президенту Беларуси Александру Лукашенко, правительству страны за предоставленный рейс. Он рад побывать на родной земле. При этом не исключает, что вернется в Израиль, где остались дети и внуки.
Как отметил генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец, от израильских властей было получено разрешение на выполнение одного единственного рейса с условием того, что из Минска в Тель-Авив никто из пассажиров не полетит, а обратно вылетят только граждане Беларуси, без груза.
Игорь Чергинец
«Безусловно, рейс необычный, рейс длительный. Поэтому был усиленный экипаж. Предварительно мы смотрели время выполнения, когда меньше каких-либо рисков. А они действительно были», — отметил гендиректор авиакомпании. Он пояснил, что перед посадкой в аэропорту имени Бен-Гуриона экипаж заметил истребители F-16 ВВС Израиля. Тем не менее подготовленный экипаж справился с задачей.
Как сообщалось, специальный рейс из города Тель-Авив выполняла авиакомпания «Белавиа» на самолете Boeing 737−800. На борту находились 117 граждан Беларуси — это все те, кто пожелал покинуть зону конфликта в настоящее время. Как уточнили в компании, в числе пассажиров были 108 взрослых и девять детей в возрасте до 2 лет.
Выполнение рейса из Тель-Авива в Минск стало возможным благодаря содействию МИД двух стран, белорусской дипмиссии в Израиле, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и других компетентных органов. -0-