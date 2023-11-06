6 ноября, новости Казахстана, источник: Baigenews
Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана
«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в 12 регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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7 ноября ночью и утром на северо-востоке Актюбинской области ожидается туман.
На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный 15- 20 м/с.
В ЗКО ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на западе, юге, севере области порывы 15−20 м/с. В Уральске ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 18 м/с.
Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15−20 м/с.
На севере, западе области Ұлытау ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 18 м/с.
На севере Карагандинской области ожидается туман.
На западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман.
В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе области 15−20 м/с.
Ночью и утром в Астане ожидается туман.
На юге Жамбылской области ожидается сильный дождь, в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области туман. В Таразе
С 18 часов 6 ноября до 21 часа 7 ноября по городам Усть-Каменогорск и Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.