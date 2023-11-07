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04:12 (мск), источник: АиФ Владивосток

Приморские туристы из-за стихии застряли в Китае

Погранпереход Турий Рог закрыт со стороны КНР.

Источник: Аргументы и факты

Несколько групп туристов из Приморского края не могут выехать из Китая через погранпереход. Турий Рог. Причина — мощный снегопад, который парализовал транспортное сообщение не территории соседнего государства. Пункты пропуска на границе не работают.

Как сообщают китайские информационные агентства, автобусное сообщение было прервано 6 ноября с утра. В частности, автобусы не ходили из города Мишань (КНР) к пункту пропуска Турий Рог. Также нет возможности выехать из Мишаня в другие города Китая.

Мощный снегопад накрыл город в провинции Хэйлунцзян.

Пока что вопрос об отправке в Россию туристических групп решается. Сообщается, что власти Мишаня в контакте с туристическими компаниями по этому поводу.

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