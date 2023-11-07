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Главные новости к вечеру 7 ноября
00:06 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 7 ноября

Этот день является 311-м в григорианском календаре, до нового года остается 54 дня.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 7 ноября отмечается День Октябрьской революции? Интересно, что в этот же день родился и один из самых пламенных революционеров XX века — Лев Троцкий. О том, что еще произошло, а также кто родился в этот день — в обзоре Sputnik.

Что произошло 7 ноября

В 1891 году американцем Уиткомбом Лео Джадсоном был запатентован первый известный прототип застежки-молнии.

В 1966 году в СССР состоялся один из крупнейших военных парадов.

Кто родился 7 ноября

Ученый Мария Склодовская-Кюри (1867−1934).

Революционер Лев Троцкий (1879−1940).

Писатель Марк Алданов (1886−1957).

Революционер Нестор Махно (1888−1934).

Белорусский поэт Михась Чарот (1896−1937).

Актриса Рина Зелёная (1901−1991).

Писатель Альбер Камю (1913−1960).

Диджей Дэвид Гетта (1967).

7 ноября в православном календаре

В этот день православный мир чтит память Мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев, а также праздник в честь Валкурийской иконы Божией Матери.

Именины

В этот день именины у Афанасия и Валерия.

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