00:06 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 7 ноября
Этот день является 311-м в григорианском календаре, до нового года остается 54 дня.
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Знаете ли вы, что 7 ноября отмечается День Октябрьской революции? Интересно, что в этот же день родился и один из самых пламенных революционеров XX века — Лев Троцкий. О том, что еще произошло, а также кто родился в этот день — в обзоре Sputnik.
Что произошло 7 ноября
В 1891 году американцем Уиткомбом Лео Джадсоном был запатентован первый известный прототип застежки-молнии.
В 1966 году в СССР состоялся один из крупнейших военных парадов.
Кто родился 7 ноября
Ученый Мария Склодовская-Кюри (1867−1934).
Революционер Лев Троцкий (1879−1940).
Писатель Марк Алданов (1886−1957).
Революционер Нестор Махно (1888−1934).
Белорусский поэт Михась Чарот (1896−1937).
Актриса Рина Зелёная (1901−1991).
Писатель Альбер Камю (1913−1960).
Диджей Дэвид Гетта (1967).
7 ноября в православном календаре
В этот день православный мир чтит память Мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев, а также праздник в честь Валкурийской иконы Божией Матери.
Именины
В этот день именины у Афанасия и Валерия.