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04:08 (мск), источник: АиФ Владивосток

Жители одного из районов Владивостока готовят еду на свечах

Приморцы в необычных условиях готовят конину.

Источник: Freepik

6 ноября жители Чуркина из-за подтопления подстанции «Улисс» сидели без света. В социальных сетях граждане рассказывают, что эта проблема наблюдается почти ежегодно: если сильный дождь, то на подстанции что-то ломается, если сильный ветер, снег, на подстанции тоже что-то ломается. Проблема наблюдается с 2019 года.

На этот раз граждане сообщили, что дошли до крайней точки — они подогревают или готовят еду, используя обычные свечи, но при этом готовят дальневосточные деликатесы — конину.

Местная жительница говорит, что при помощи кухонной ложки и свечи жарят мясо. Кстати, деликатес был приобретён на выставке «Улица Дальнего Востока».

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