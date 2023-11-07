04:08 (мск), источник: АиФ Владивосток
Жители одного из районов Владивостока готовят еду на свечах
Приморцы в необычных условиях готовят конину.
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6 ноября жители Чуркина из-за подтопления подстанции «Улисс» сидели без света. В социальных сетях граждане рассказывают, что эта проблема наблюдается почти ежегодно: если сильный дождь, то на подстанции что-то ломается, если сильный ветер, снег, на подстанции тоже что-то ломается. Проблема наблюдается с 2019 года.
На этот раз граждане сообщили, что дошли до крайней точки — они подогревают или готовят еду, используя обычные свечи, но при этом готовят дальневосточные деликатесы — конину.
Местная жительница говорит, что при помощи кухонной ложки и свечи жарят мясо. Кстати, деликатес был приобретён на выставке «Улица Дальнего Востока».