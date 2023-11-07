04:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Ледяные последствия стихии в Приморье «шокируют» народ
В социальных сетях активно обсуждают происходящее в крае.
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Ледяные последствия стихии в Приморье «шокируют» народ. В социальных сетях активно обсуждают происходящее в крае в связи с обрушевшейся непогодой, сообщает ИА PrimaMedia.
На видео из тг-канала Svodka25 (18+) кадры из Ханкайского района. Из-за обильных осадков деревья покрылись ледяной коркой, ветви, потяжелев, прогнулись под собственным весом.
«Я в шоке. Что за погода такая», «Выглядит, конечно, сказочно, но может быть совсем небезопасно», «Жутко даже.. страшно там оказаться», «Ледяной дождь 3.0?», «Непогода всем планы испортила», «Шок просто. Кому ни покажу, все в шоке тоже», — ведут обсуждения в сети люди.