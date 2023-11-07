04:01 (мск), источник: АиФ Владивосток
СК начал расследование по факту смертельного взрыва в Приморье
В результате произошедшего умер человек.
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На территории Седанки произошло трагическое происшествие, в результате которого 44-летний рабочий погиб в результате взрыва боеприпаса. В связи с этим, следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности». В рамках следственных действий был проведен осмотр места происшествия, а также произведено изъятие всех предметов, которые могут иметь значение для дальнейшего расследования данного дела.
Предварительно установлено, что двое мужчин нашли неустановленный предмет и при неосторожном обращении, спровоцировали распространение его оскольчатых частей.
В настоящее время проводятся экспертизы и анализы, которые помогут установить точную причину взрыва и определить возможные нарушения правил безопасности.