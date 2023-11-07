03:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 7 ноября
Трассу вновь перекрыли в Хабаровском крае.
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Хабаровский край только отдохнул от обрушившейся на него непогоды, на дорогах убрали снег, как метель снова начала бушевать в регионе. Дорогу во Владивосток перекрыли с 12 по 240 километр. Ограничение ввели 6 ноября с 15:30 для автобусов категорий М 2 и М3 и грузовиков N3 массой больше 13 тонн. Скользкая дорога и ограниченная видимость сейчас очень опасны для людей.
Около рынка в Хабаровске произошла авария. «Крузак» выезжал с торговой территории и не пропустил «Марка». В итоге иномарки столкнулись, вторая перевернулась «на спину». К счастью, обошлось без пострадавших: «травмы» получили только автомобили.
В селе Мариинское в пожаре погиб мужчина. Загорелся дом на улице Лесной, когда приехали спасатели, огонь разошелся по всему строению. В пожаре погиб мужчина. Возможно, это хозяин: личность пока устанавливается.