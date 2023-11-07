03:41 (мск), источник: Комсомольская правда
«Дороги — кайф»: хабаровчане часами стоят в пробках
Девятибалльные пробки сковали Хабаровск.
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Утро вторника, 7 ноября, началось для жителей Хабаровска не очень: несмотря на то, что эта рабочая неделя началась на день позже, хорошего от этого мало. В город пришел очередной циклон, на краевую столицу обрушилась метель.
Автомобилисты встали в пробках: по данным онлайн-карт, они составляют девять баллов. Улицы в приложении практически все помечены красным: Шеронова, Волочаевская, Фрунзе, Карла Маркса, Мухина, Ленина, Ленинградская.
— М-м-м-м, какие чистые дороги. Кайф, — пишут пользователи.
Некоторые жители города говорят, что стоят уже около часа. Они сильно опаздывают на работу.
В Хабаровске, между тем, на праздничные выходные объявляли штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильный ветер до 20−24 метров в секунду, а также сильный снег и метель.