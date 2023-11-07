03:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Первый рейс нового парома из Кореи намечен на 9 ноября
Это новый маршрут между портами Сокчо и Владивосток.
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Первый рейс грузопассажирского парома «Восточная жемчужина № 6» по маршруту Сокчо (Республика Корея, провинция Кангвон) — Владивосток намечен на 9 ноября. Первоначально тестовый рейс был запланировано на 6 ноября, но его пришлось сдвинуть из-за плохой погоды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на корейские СМИ.
В настоящее время еженедельные рейсы из корейского Тонхэ во Владивосток выполняет паром Eastern Dream.
Оператор судна южнокорейская судоходная компания JS Shipping намеревается провести два-три пробных рейса в ноябре и затем официально запустить услугу в течение года, если не возникнет особых проблем, сообщил южнокорейское издание KBS (ссылка предоставлена представительством МИД во Владивостоке).
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, это новый маршрут между портом Сокчо и российским портом Владивосток, а не прежний маршрут между портом Сокчо и российским портом Зарубино. Паром «Восточная жемчужина № 6» рассчитан на перевозку 700 пассажиров, 150 контейнеров и 350 транспортных средств. Он будет курсировать два раза в неделю.
С лета 2022 года еженедельные рейсы из корейского Тонхэ во Владивосток выполняет паром Eastern Dream. Оператор линии — корейская судоходная компания Duwonshipping Co., Ltd, осуществляющая морские перевозки с 2006 года.
Прямого авиасообщения между Россией и Республикой Корея уже давно нет.