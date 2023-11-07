03:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Массовые отключения воды во Владивостоке на этой неделе — точные адреса и сроки
Неудобства связаны с плановым и аварийным ремонтом на сетях.
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Часть Владивостока 8 и 9 ноября останется без холодного водоснабжения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примводоканал».
Так, по данным ведомства, 8 ноября с 9.00 до 17.00 часов воды по причине производства плановых ремонтных работы не будет в домах по следующим адресам:
Владикавказская, 1, 3, 5.
В этот же день с 9.00 до 20.00 водоснабжение отключат в домах по улицам:
Братская, 34, 36, 38. Всеволода Сибирцева, 80б. Карла Либкнехта, 10а, 24, 30/2, 37, 38, 40. Шилкинская, 11а/1, 13.
Здесь также намечен плановый ремонт.
Также с 9.00 до 20.00 часов 8 ноября из-за ремонта воды не будет в домах по адресам:
40 лет ВЛКСМ. 50 лет ВЛКСМ, 2, 4, 11, 15, 20, 22. Вилкова, 8, 10, 12, 14. Калинина, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 29.
В четверг, 9 ноября, с 8.00 до 17.00 часов из-за аварийного ремонта отключат водоснабжение в домах по следующим улицам:
2-я Рабочая
2-я Рабочая 154 (Рыбный день)
Ул. Керченская
Ул. Стасова
Ул. Азовская
Ул. Волгоградская
Ул. Севская
Ул. Мариупольская.