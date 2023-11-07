03:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Родители могут не вести детей в школу в Хабаровске 7 ноября
На краевую столицу обрушилась метель.
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В Хабаровск пришла непогода: город встал в пробках, дороги замело снегом. В связи с этим, как и в прошлые годы, родители могут не отводить своих детей в школу, сообщили в управлении образования города. Пропуски проставлять ученикам не будут. Новые темы также отложат на дни, когда все смогут добраться на занятия без происшествий.
— Учреждения образования все работают в штатном режиме. Каждый родитель самостоятельно принимает решение о посещении его ребенком учебных занятий. Новый материал изучаться не будет, контрольные мероприятия проводиться не будут. Информация в школы направлена, — говорится в сообщении управления образования Хабаровска.
При этом многие мамы и папы говорят о том, что в их школах такой информации не давали, а многие узнали об этом уже тогда, когда сквозь метель пробрались с детьми на уроки.