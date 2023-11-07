03:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru
3-дневный снег и резкий холод обрушатся на Владивосток
По-настоящему зимняя погода ворвется в город.
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Трехдневный снег и резкий холод обрушатся на Владивосток. По-настоящему зимняя погода ворвется в город уже в скором времени, о чем сообщает метеорологический портал Gismеteo.
По данным синоптиков портала, в конце ноября в город ворвется непогода сразу на 4 дня подряд с осадками и резким холодом до −7 градусов днем и −10 ночью. Однако 23 ноября ожидается плюсовая температура и мокрый снег, а вот уже следующие три дня — настоящий снегопад и мороз.
Снежные осадки в конце ноября окажутся не интенсивными, однако подпортит обстановку в городе все же смогут. Местных жителей просят быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах, а те водители, кто еще не переобул авто — срочно должны это сделать в ближайшее время.