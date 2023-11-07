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05:44 (мск), источник: АиФ Иркутск

БК «Иркут» встретится с лидером Суперлиги на выезде 7 ноября

Иркутянам предстоит встретиться с непростым соперником — коллективом «Темп СУМЗ» из уральского города Ревда.

Источник: БЕЛТА

7 ноября баскетбольная команда «Иркут» проведет очередной выездной матч чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги. Иркутянам предстоит встретиться с непростым соперником — коллективом «Темп СУМЗ» из уральского города Ревда.

По состоянию на 7 ноября «Темп СУМЗ» находится на первом месте в турнирной таблице Суперлиги из 6 возможных. В активе команды 6 побед в 6 матчах регулярного чемпионата. «Иркут» же пока может довольствоваться только 7 строчкой турнирки. После 6 туров Суперлиги в активе подопечных Михаила Терехова 3 победы и 3 поражения.

После встречи с «Темп СУМЗ» на выезде иркутяне проведут домашнюю серию игр. 13 ноября «Иркут» встретится с московским ЦСКА-2, а 16 ноября сыграет с питерским «Зенитом-2». Стоит отметить, что из-за занятости Дворца спорта «Труд» матч с зенитовцами пройдет в закрытом режиме на тренировочной базе команды.

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