05:37 (мск), источник: Newslab.ru
Бензин в Красноярске подешевел второй раз с начала месяца
На некоторых красноярских АЗС вновь снизилась стоимость бензина.
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Новые ценники водители заметили сегодня, 7 ноября.
Так, на заправках «Красноярскнефтепродукта» цена самой ходовой марки, АИ-92, уменьшилась на 50 копеек — до 53,4 рублей. АИ-95 подешевел на рубль и стоит теперь 58,2 за литр.
Снизились цены и в сети «25 часов» — АИ-92 стал дешевле на 85 копеек, 53,95 рублей. АИ-95 и АИ-98 подешевели значительнее — на 2,7 и 2,3 рубля соответственно — до 57,9 и 68,7 рублей за литр.
Однако на заправках федеральных сетей «Роснефть» и «Газпромнефть» цены не изменились и остаются самыми низкими в городе. С начала осени АИ-92 там стоит 48,25 и 48,55 рублей соответственно, АИ-95 — 51,1 и 52,25 рублей.
Напомним, стоимость бензина в России стремительно росла все лето. Эксперты называли несколько причин этого процесса, среди которых — одновременное закрытие на ремонт нескольких нефтеперерабатывающих заводов, совпавшее с периодом повышенного спроса на топливо среди населения, возникшего из-за развития внутреннего туризма; сокращение государством демпферных выплат (за разницу цен на внутреннем и экспортном рынках) и другие. В конце сентября президент Владимир Путин поручил разобраться с ситуацией. И уже в начале октября федеральная антимонопольная служба потребовала от независимых АЗС снизить стоимость топлива.