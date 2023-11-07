04:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«До кости выгрызла»: жуткое зрелище на мусорке во Владивостоке — видео
«Я бы мимо рванула от страха», — обсуждают приморцы в соцсети.
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Жуткое зрелище на мусорке во Владивостоке лицезрели горожане. Ситуацию удалось снять на видео и опубликовать в местном тг-канале Второй Речки vtoryakvdk (18+).
По словам автора канала, подписчик приехал в клинику на Русской, 51 В и увидел прямо у мусорных баков жуткую картину: крыса поедала громадную кость.
«…разбросали мясо в мусорке», — сказано в посте.
На видео видно, как грызун упорно старается выесть все мясо с кости. Ситуация подписчикам показалась жуткой: «Ужас какой.. страшное выглядит», «Фу, как противно это», «Крыса-убийца», «До кости выгрызла все мясо уже», «Я бы мимо рванула от страха».