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Главные новости к вечеру 7 ноября
05:05 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске на неделе похолодает до −6 градусов днем

В Красноярске на этой неделе ожидаются небольшие температурные качели.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказали городские синоптики.

Погода в Красноярске очень изменчива. По данным синоптиков Apple Weather, максимальная плюсовая температура составит +1 градус днем, в понедельник, а минимальная температура −12 градусов ночью.

Во вторник температура воздуха составит −4 градуса днем, а также −9 градусов ночью. Будет облачно, без дождей.

В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −5 градусов, а ночью она опустится до −11. Ожидается облачность.

В четверг синоптики обещают до −6 градусов днем, а также −12 градусов ночью. Будет солнечно, без осадков.

В пятницу столбик термометра опустится до −5 градусов. Будет солнечно, без осадков.

На выходных немного потеплеет. В субботу днем термометр покажет −1 градус днем, будет солнечно. Ночью погода опустится до −10. В воскресенье днем ожидается 0 градусов, будет переменная облачность.

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