05:05 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске на неделе похолодает до −6 градусов днем
В Красноярске на этой неделе ожидаются небольшие температурные качели.
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Об этом рассказали городские синоптики.
Погода в Красноярске очень изменчива. По данным синоптиков Apple Weather, максимальная плюсовая температура составит +1 градус днем, в понедельник, а минимальная температура −12 градусов ночью.
Во вторник температура воздуха составит −4 градуса днем, а также −9 градусов ночью. Будет облачно, без дождей.
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −5 градусов, а ночью она опустится до −11. Ожидается облачность.
В четверг синоптики обещают до −6 градусов днем, а также −12 градусов ночью. Будет солнечно, без осадков.
В пятницу столбик термометра опустится до −5 градусов. Будет солнечно, без осадков.
На выходных немного потеплеет. В субботу днем термометр покажет −1 градус днем, будет солнечно. Ночью погода опустится до −10. В воскресенье днем ожидается 0 градусов, будет переменная облачность.