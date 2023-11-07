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06:08 (мск), источник: Комсомольская правда

На ремонт аэропорта в Усть-Куте планируют выделить 40 млн рублей

О выделении средств договорились губернатор Иркутской области и гендиректор одной из авиакомпаний.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор одной из авиакомпаний договорились выделить средства на ремонт аэропорта в Усть-Куте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

— Пришли к важному решению разработать в течение месяца варианты развития и модернизации инфраструктуры аэропорта. Нужно выработать позицию по проведению реконструкции или капремонта аэропорта, чтобы обратиться в Росавиацию на получение софинансирования работ, — подчеркнул Игорь Кобзев.

По итогам встречи, генеральный директор одной из авиакомпаний сообщил о выделении 40 миллионов рублей на проведения частичного ремонта аэропорта.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о прямом эфире, который губернатор области Игорь Кобзев проведет 8 ноября.

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