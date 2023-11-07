06:08 (мск), источник: Комсомольская правда
На ремонт аэропорта в Усть-Куте планируют выделить 40 млн рублей
О выделении средств договорились губернатор Иркутской области и гендиректор одной из авиакомпаний.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор одной из авиакомпаний договорились выделить средства на ремонт аэропорта в Усть-Куте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
— Пришли к важному решению разработать в течение месяца варианты развития и модернизации инфраструктуры аэропорта. Нужно выработать позицию по проведению реконструкции или капремонта аэропорта, чтобы обратиться в Росавиацию на получение софинансирования работ, — подчеркнул Игорь Кобзев.
По итогам встречи, генеральный директор одной из авиакомпаний сообщил о выделении 40 миллионов рублей на проведения частичного ремонта аэропорта.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о прямом эфире, который губернатор области Игорь Кобзев проведет 8 ноября.