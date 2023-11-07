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07:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии сохранится теплая осенняя погода

В Башкирии в ближайшие два дня сохранится теплая погода. Свой прогноз приводят синоптики Башгидромета.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, 7 ноября преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем составит +5,+10°.

В среду, 8 ноября, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем так же ожидается небольшой дождь, местами до умеренного. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью составит −1,+4°, днем +4,+9°.

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