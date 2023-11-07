06:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Врачи иркутской Ивано-Матренинской больницы зашили порванный язык девочки из Бурятии
Швы, наложенные в местной больнице, разошлись и ребенка транспортировали в Иркутск.
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Ребенок из многодетной семьи, проживающей в Бурятии, был экстренно доставлен в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу со рваной раной языка. Как рассказал отец пострадавшей девочки, несчастный случай произошел в прошлую субботу. Дома с детьми была жена, она мыла посуду, пока дети играли. Дочь залезла на стул, не удержалась и упала. После этого жена сразу повезла дочь в местную больницу, где ей оказали помощь, но уже в понедельник швы разошлись, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на соцсети Ивано-Матренинской детской клинической больницы.
В больнице ребенка направили к специалистам. До Улан-Удэ папа с дочкой добрались на машине, а оттуда в Иркутск на поезде.
«Я когда рану увидел, у меня был шок, все думал, чтобы речь у ребенка не пострадала, не появилась шепелявость. Мне многие говорили — да ничего страшного, само все заживет, вот у меня/свата/брата так было», — вспоминает отец пострадавшей девочки.
О прибытии ребенка в ОГАУЗ ГИМДКБ сообщили заранее, пациентку ждали. Все службы были готовы, по прибытии оформлены документы, выполнены необходимые предоперационные обследования. Показаний для экстренной операции не было. Через 2 часа от поступления пациентка уже была в операционной.
«Мы провели первичную хирургическую обработку раны под наркозом. Нашей задачей стало сшить язык так, чтобы лоскут прижился, язык восстановил свои функции и не было осложнений. Мы наложили определенного вида швы, и после операции пациентка уже могла есть, пить и говорить», — рассказала челюстно-лицевой хирург Ольга Белых.
Ребенок остается под наблюдением врачей.