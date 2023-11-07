05:23 (мск), источник: АиФ Кузбасc
ХК «Кузбасс» начал чемпионат России по хоккею с мячом с победы
Следующую игру кузбасская команда проведёт 9 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Хоккейный клуб «Кузбасс» открыл чемпионат России по хоккею с мячом с победы, обыграв казанский «Ак Барс-Динамо» со счётом 11:1. Следующая игра состоится 9 ноября с мурманской командой «Мурман» в Ледовом дворце в Кемерове.
«Наша команда неоднократно выигрывала Кубок России, на прошлом чемпионате страны завоевала серебряные медали. Сейчас в Кузбассе бенди занимаются свыше 3 тысяч ребят, уверен, ваш пример привлечёт к хоккею с мячом много молодёжи», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
«Гладкий» турнир суперлиги из 26 матчей пройдёт в два круга и завершится в феврале. В плей-офф выйдут восемь клубов. Места проведения «бронзового» и «золотого» финалов определят с помощью конкурса.
Мы писали, что в чемпионате участие примут 14 команд. Соревнования продлятся до конца марта 2024 года.