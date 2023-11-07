08:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Несколько месячных норм осадков выпало в Приморье за минувшие выходные
Ледяной дождь и снег обрушились на регион.
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Глубокий и мощный циклон доставил множество хлопот Приморскому краю. По сведениям Примгидромета, в последний выходной день, 6 ноября, практически везде выпали сильные и очень сильные осадки с количеством 20−92 мм. Почти в 20 районах — это 1−3 месячные нормы. Осадки шли в виде дождя, снега, а кое-где ударил ледянй дождь, сообщает ИА PrimaMedia.
Больше всех осадков — 112 мм — выпало на долю Партизанска. В западных и центральных районах сформировался снежный покров высотой 2−6 см, в северных районах он доходил до 7−14 см, а на севере Тернейского района был и вовсе высотой 26 см. В континентальной части края ветер достигал до 12 — 19 м/с, на южном побережье до 18 — 25 м/с.
Сегодня, 7 ноября, из-за смещения циклона на Сахалин, осадки постепенно уменьшаются. Небольшой снег пройдёт в центральных и восточных районах, на северо-востоке утром сильный.
«В среду, 8 ноября, серьёзных осадков не ожидается. Ночью похолодает до −7…-14 °C, на побережье −1…-6 °C. Днём столбики термометров поднимутся от −2 °C на севере до +7 °C на юге», — сообщают синоптики.
Во Владивостоке лил дождь, зафиксирован 91 мм осадков. Минувшей ночью дождь обратился в небольшой снег и похолодало до −1 °C. Сегодня и завтра в городе осадков не будет, Максимальная температура +2…+5 °C.
Отметим, что из-за непогоды в нескольких районах были объявлены ЧС. От электроснабжения было отключено 17 населенных пунктов. Ниболее сложная ситуация — в Лесозаводске и Дальнереченске.