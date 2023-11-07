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05:53 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский полк ДПС зовет мужчин работать инспекторами за зарплату от 50 тысяч рублей

На службу в красноярский полк ДПС требуются сотрудники на должности инспекторов.

Источник: РИА "Новости"

Им обещают «достойное» денежное вознаграждение (от 50 тысяч рублей ежемесячно), социальные гарантии, перспективы карьерного роста, выслуга один год за полтора — выход на пенсию через 15 лет.

В полк ДПС требуются мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, способные по личным качествам, состоянию здоровья и физической подготовке исполнять служебные обязанности.

Требования к кандидатам:

среднее, среднее специальное или высшее образование; наличие водительского удостоверения категории «В»; опыт службы в Вооруженных Силах РФ, либо прохождение военной кафедры; готовность соблюдать ограничения и запреты, налагаемые на период службы в органах внутренних дел.

Претенденты, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были лишены права управления транспортом, не рассматриваются.

Обращаться по вопросам трудоустройства нужно в отделение по работе с личным составом полка ДПС по адресу: Красноярск, улица 2-ая Брянская, 59, кабинет № 6, телефон: 226−83−83, 226−83−81.

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