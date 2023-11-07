07:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Застрявшие на трассе Хабаровского края водители могут попросить помощи у ГИБДД
Специалисты работают на дорогах региона.
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В Хабаровском крае на усиленный режим работы перешли сотрудники ГИБДД. Они помогают водителям, которых занесло на дорогах, буксируют машины и регулируют бесперебойное и безопасное движение на дорогах.
— При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб, — сказали в ГИБДД Хабаровского края.
В случае если водителям нужна помощь инспекторов, они могут обратиться к ним по телефону
Также на четырех участках федеральных трасс работают спасатели МЧС Хабаровского края. Минувшей ночью, например, они помогли водителю, которого при повороте занесло, и он улетел в кювет. Мужчина ехал на грузовике и перевозил трактор.
Несколько участков магистралей перекрыли для грузовиков и автобусов, несколько авиарейсов из аэропорта Хабаровска задержали.