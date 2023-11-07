10:23 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Магнитная буря 7 ноября 2023 года: геомагнитные атаки продолжат давить на Землю
В минувшие выходные мощнейшая магнитная буря накрыла Землю из-за выброса солнечной плазмы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во вторник магнитная буря пойдет на спад, однако обстановка в магнитном поле будет еще неспокойной.
В первый рабочий день после праздничных выходных, 7 ноября, геоудары продолжат опоясывать магнитосферу, однако, их сила заметно снизятся. В течение дня сила колебаний будет меняться от 1 до 3 баллов.
Самый напряженный период будет с полуночи и до 6:00 утра, а также с 21:00 вечера и до полуночи. Сила колебаний в этот период будет равна 3-м баллам. что характерно для средней по силе магнитной бури.
Под воздействие магнитных бурь в первую очередь попадают пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Также магнитные бури представляют опасность для беременных и младенцев.
В дни магнитных бурь у метеочувствительных людей могут возникнуть проблемы с артериальным давлением, головные боли, скачки давления. На этот период не стоит планировать никаких серьезных и сложных дел, которые требуют повышенной концентрации или сильного физического напряжения.
В дни магнитных бурь откажитесь от вредных привычек. В идеале стоит отказаться от курения, употребления алкоголя и вредной еды навсегда. Но если ваш организм тяжело переносит перемены, то необходимо воздержаться от этого хотя бы на период сильных геомагнитных ударов мощностью 5 и более баллов.
Проводите больше времени на свежем воздухе. Недостаток кислорода пагубно сказывается на самочувствии — пропадает бодрость и работоспособность. Поэтому гуляйте не менее 1 часа в день, чаще ходите пешком и проветривайте помещение.
Напомним, ранее были названы пять продуктов против ранней седины.