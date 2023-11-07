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07:39 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Тигренка с переломом лапы нашли на трассе в Хабаровском крае

Сейчас первую помощь тигренку оказывают специалисты в Комсомольске-на-Амуре.

Источник: Аргументы и факты

На трассе в районе села Вознесенское Амурского района нашли тигренка с переломом лапы, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Животное обнаружили проезжающие мимо автомобилисты. Они сообщили о своей находке специалистам.

«Он сейчас в Комсомольске-на-Амуре, ему оказывают первую помощь. После этого он поедет в Хабаровск. Предварительно, у него перелом задней конечности. Непогода осложняет обстановку», — сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

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