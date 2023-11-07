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07:29 (мск), источник: АиФ Хабаровск

На дороги Хабаровска выйдет 10 новых автобусов

В следующем году в краевую столицу приедет еще 20 новых автобусов.

Источник: Пресс-служба мэрии Хабаровска

Один из Хабаровских перевозчиков купил 30 новых автобусов, 10 из которых уже в ближайшее время выйдут на маршруты, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Отмечается, что в следующем году в краевую столицу приедет еще 20 новых автобусов.

Транспорт оснащен автоматической коробкой передач, системами кондиционирования и отопления, видеонаблюдением, в них есть USB-разъемы для зарядки гаджетов, а также предусмотрены места для инвалидов и пандус.

Новые автобусы осмотрел глава краевой столицы Сергей Кравчук.

«Мы договорились с городскими перевозчиками об обновлении подвижного состава. На сегодняшний день уже заменили около 250 старых автобусов, их место заняли транспортные средства со сроком эксплуатации менее 10 лет. Таким образом, на маршруты в Хабаровске будут выходить более удобные, современные и комфортные автобусы. Мы также в дальнейшем продолжим работу по обновлению и электротранспорта. В следующем году для Хабаровска будет приобретено 16 троллейбусов и 10 трамваев», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

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