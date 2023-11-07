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07:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Миллион с девяти человек: с постояльцев нанайского дома-интерната незаконно брали деньги

Жильцы дома-интерната в Хабаровском крае слишком много платили за услуги.

Источник: Комсомольская правда

В Нанайском районе прокуратура вмешалась в работу дома-интерната для инвалидов и престарелых. Оказалось, там брали с постояльцев деньги за социальные услуги, причем больше, чем нужно.

— С девяти постояльцев интерната взималась плата за получение в нем социальных услуг в большем размере, чем это предусмотрено законодательством. Сумма излишне удержанных с девяти инвалидов и престарелых граждан денежных средств составила 1,2 миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

При этом за что приходилось платить такие деньги постояльцам, не сообщается. С помощью нехитрых подсчетов становится ясно, что каждый из пенсионеров заплатил сверх нормы в среднем чуть больше 129 тысяч рублей. Прокуратура региона направила в суд девять исков в пользу людей. Фемида встала на сторону пожилых. Теперь прокуратура контролирует, чтобы им вернули деньги.

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