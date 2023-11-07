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06:23 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе к проституции склонили 16-летнюю девушку

Это сделала другая 21-летняя девушка.

В Кузбассе возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Выяснилось, что 21-летняя девушка склонила к этой деятельности 16-летнюю.

30 октября через интернет-приемную регионального управления СКР поступило заявление жительницы Кузбасса, что её вовлекли в занятие проституцией. В итоге следователи установили причастность к преступлению другой 21-летней девушки, которая с августа по октябрь вовлекала младшую знакомую заниматься проституцией.

Совершеннолетнюю допросили, ей предъявлено обвинение. Сейчас она заключена под стражу. В квартире, где оказывали интим-услуги, провели обыски. Изъяты видеоматериалы, подтверждающие версию потерпевшей.

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