06:23 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе к проституции склонили 16-летнюю девушку
Это сделала другая 21-летняя девушка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Кузбассе возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Выяснилось, что 21-летняя девушка склонила к этой деятельности 16-летнюю.
30 октября через интернет-приемную регионального управления СКР поступило заявление жительницы Кузбасса, что её вовлекли в занятие проституцией. В итоге следователи установили причастность к преступлению другой 21-летней девушки, которая с августа по октябрь вовлекала младшую знакомую заниматься проституцией.
Совершеннолетнюю допросили, ей предъявлено обвинение. Сейчас она заключена под стражу. В квартире, где оказывали интим-услуги, провели обыски. Изъяты видеоматериалы, подтверждающие версию потерпевшей.