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08:26 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Что будет с организмом, если полностью отказаться от мяса, рассказала алматинский врач

Отказ от мяса может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как анемия и гормональные нарушения, предупредила читателей NUR.KZ врач ЗОЖ ГП № 4 Алматы Улбосын Амиркенова.

«Если отказаться от мяса на две недели, то вы можете почувствовать легкость, улучшение работы ЖКТ, прилив сил и энергии. Однако если до двухнедельного отказа от мяса вы питались неправильно и несбалансированно и после детокса продолжите употреблять полуфабрикаты и фастфуд, то в подобном ограничении нет никакого смысла», — отметила врач.

При этом, по ее словам, отказ от мяса на долгое время может негативно повлиять на здоровье и привести к дефициту таких микроэлементов, как витамин B12, железо, цинк, кальций и омега-3.

«Витамин B12 практически отсутствует в растительной пище, и его дефицит может привести к анемии и неврологическим проблемам. Вегетарианцам и веганам важно следить за сбалансированным рационом, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами», — пояснила Улбосын Амиркенова.

Также, как добавила специалист, исключение мяса из рациона может привести к гормональному нарушению, из-за чего будут страдать волосы, ногти, кости и репродуктивная система. Поэтому перед переходом на вегетарианскую или веганскую диету врач рекомендует проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы разработать план, который будет соответствовать вашим индивидуальным потребностям.

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