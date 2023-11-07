Что будет с организмом, если полностью отказаться от мяса, рассказала алматинский врач

«Если отказаться от мяса на две недели, то вы можете почувствовать легкость, улучшение работы ЖКТ, прилив сил и энергии. Однако если до двухнедельного отказа от мяса вы питались неправильно и несбалансированно и после детокса продолжите употреблять полуфабрикаты и фастфуд, то в подобном ограничении нет никакого смысла», — отметила врач.
При этом, по ее словам, отказ от мяса на долгое время может негативно повлиять на здоровье и привести к дефициту таких микроэлементов, как витамин B12, железо, цинк, кальций и омега-3.
«Витамин B12 практически отсутствует в растительной пище, и его дефицит может привести к анемии и неврологическим проблемам. Вегетарианцам и веганам важно следить за сбалансированным рационом, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами», — пояснила Улбосын Амиркенова.
Также, как добавила специалист, исключение мяса из рациона может привести к гормональному нарушению, из-за чего будут страдать волосы, ногти, кости и репродуктивная система. Поэтому перед переходом на вегетарианскую или веганскую диету врач рекомендует проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы разработать план, который будет соответствовать вашим индивидуальным потребностям.