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08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

На дорогах гололедица: в Омской области прогнозируют температурные качели и теплый ветер

Гололедица и до +6 градусов прогнозируются в Омске до середины недели.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°

До четверга, 9 ноября, в Омске продержится теплая погода. Об этом сообщают специалисты Обь-Иртышского метеобюро.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 ноября, на улице днем потеплеет до +5 градусов. Ночью при прояснении ожидается до −12 градусов. Ветер западный 8 м/с, местами туман. Атмосферное давление будет падать.

В среду омичей ждет + 1…+ 6. Ночью по-прежнему до −12 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Ветер юго-восточный до 9 м/с, на дорогах гололедица.

В четверг, 9 ноября, без существенных осадков, однако на дорогах сохранится гололед. Днем жителям региона сулят комфортные +5 градусов, а ночью похолодает до −7 градусов. Ветер юго-восточный до 11 м/с.

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