10:30 (мск), источник: ИА Башинформ
Виктор Стоун, Хилолви и Оминави: в Башкирии назвали самые популярные и редкие имена новорожденных
Стали известны самые популярные и редкие имена новорожденных детей в Башкирии с начала года.
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По обновленным данным сайта «Реестр ЗАГС», самыми редкими именами мальчиков оказались Абдулрахман, Виктор Стоун, Риман, Аполлинарий, Меружан. У девочек — Хилолви, Мунира, Илайда, Оминави, Ариадна.
В регионе пользуются популярностью такие женские имена, как Амина (393 девочек), София (361), Ева (346), Арина (344) и Амелия (343). Мальчиков чаще всего называли Амирами (484), Тимурами (347), Марками (346), Матвеями (341) и Миронами (337).
Как информировал «Башинформ», в конце октября необычными для нашего региона стали такие женские имена, как Гульфия, Азель, Юсро, Диляна, Эммануэла. Среди мужских имен — Ахмадхон, Денислам, Берк Эфе, Сайфуллох, Матвей-Мэттью.